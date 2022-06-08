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AKYÜREK BALTA: “BİZ KADINLAR HER ALANDA BAŞARILI OLABİLİRİZ”

Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta açıklamalarda bulundu.

HABERDE İNSAN 08.06.2022, 11:33 08.06.2022, 13:05
AKYÜREK BALTA: “BİZ KADINLAR HER ALANDA BAŞARILI OLABİLİRİZ”

Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, iş hayatında ’kadın yapamaz’ söylemine inat, kadın olmanın ağırlığını her zaman üzerinde hissederek hiçbir pozitif ayrımcılık beklemeden mücadele ettiğini belirterek, "Kadınlar olarak hepimiz her konuda başarılı olabiliriz. Kaldı ki, bunun siyasette ve sanayide gurur veren örnekleri var" dedi.

Mersin Kent Konseyi Kadın Meclisi, "1935’ten Bugüne Siyasette ve İstihdamda Kadının Yeri" konulu panel düzenledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilen panele, TÜİOSB Başkanı Gül Akyürek Balta, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile Okan Üniversitesi İşletme Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Zeynep Alemdar konuşmacı olarak katıldı. Panelin açılış konuşmalarını, Mersin Kent Konseyi Başkanı Ayferi Tuğcu ve Mersin Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Belgin Gürağaç yaptı.

“TÜGİAD’ın 30 yıllık tarihinde ilk kadın şube başkanı oldum”

Türkiye’de organize sanayi bölgesi kuran ilk kadın başkan olan TÜİOSB Başkan Akyürek Balta, Belgin Gürağaç’ın moderatörlük yaptığı paneldeki konuşmasına, iş insanı olarak yaptığı çalışmalarla ilgili bilgiler vererek başladı. Üniversiteden mezun olduktan sonra Mersin’de ilk yıllar aile şirketlerinde çalışma hayatına atıldığını belirten Akyürek Balta, sonrasında yaklaşık 6 yıl ihracat alanında çalışma imkanı bulduğunu ifade ederek, “Bu dönemler, beni bugüne getiren çok önemli tecrübeler edindiğim zamanlar oldu” diye konuştu.

İŞKAD ile başlayan STK çalışmalarının ardından 2015 yılında yeni nesil sanayiciler olarak adlandırdığı arkadaşları ile birlikte ihtisas organize sanayi bölgesi kurmak amacıyla Mersin İhtisas Organize Sanayicileri Derneğini (MİODER) kente kazandırdıklarını anlatan Akyürek Balta, "2016 yılında Türkiye Genç İş İnsanları Derneğinin (TÜGİAD) Çukurova Şube Başkanı seçilerek, TÜGİAD’ın 30 yıllık tarihinde ilk kadın şube başkanı oldum. Bu süreçte Mersin İhtisas Organize Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulunda erkek olan iki başkan yardımcısının teşvikiyle TÜİOSB’nin kuruluşunu gerçekleştirdik. Tüm bu süreçlerde eğitimin hayatımızda ne kadar önemli olduğunu ve birlikte yola çıktığım insanların da kadın erkek ayrımcılığı yapmaksızın fikre önem verdiklerini, iyi niyetle başlayan ve çaba gösterilen her işe destek verdiklerini gördüm" ifadelerini kullandı.

“335 OSB içinde tek kadın yönetim kurulu başkanı olduğumu duyduğumda çok şaşırmıştım”

TÜİOSB’nin 13 Haziran 2018’de tescilini alarak, Türkiye’de organize sanayi bölgesi kuran ilk kadın başkan olduğunu dile getiren Akyürek Balta, TÜİOSB’nin, birçok projesiyle Mersin’in ilk ve tek ihtisas OSB’si olduğunu söyledi. Türkiye’nin ilk ihracat odaklı dijital ve yeşil OSB’sini hayata geçiriyor olmaktan çok büyük gurur duyduğunu ifade eden Akyürek Balta, bir kadın ve genç bir iş insanı olarak TÜİOSB gibi büyük bir projeyi hayata geçirirken yaşadığı zorluklardan da bahsetti. Akyürek Balta, "Çukurova gibi erkek egemen sanayi dünyasında TÜİOSB’nin kuruluş fikri ortaya çıktığında ve işler ciddiye binip de süreç başladığında ’Efendim bu görev bir kadına verilir mi, kadın yapabilir mi?’ gibi söylemlerle karşılaştım. O dönemde sağ olsunlar sürece destek veren ve bize inanan büyüklerimiz de oldu. ’Kadın sanayiciden neden olmasın, Gül Hanım hem sanayici hem de genç. Gençlere fırsat verelim’ diyerek bizlerden desteklerini esirgemediler. Biz de zannediyorum onları mahcup çıkartmadık. Yaşama geçirdiğim ilk projeler, yani ilkler böyle başladı. O zaman Türkiye’nin 81 ilindeki 335 organize sanayi bölgesi içinde tek kadın yönetim kurulu başkanı olduğumu duyduğum anda da çok şaşırmıştım. Sonradan bunun çok zor bir iş ve süreç olduğunu anladım ama pes etmeden yoluma devam ettim. Her zorluk yeni başarıları da beraberinde getirdi. Hayatımızda böyle fedakarlıklar yapacak, zorluklarla mücadele edeceğimiz dönemler oluyor ve olacak. Sonuçta bölge ve ülke ekonomisine, üretime ve istihdama katkı sağlayacak, tüm Türkiye’ye örnek olacak bir projeyi ortaya çıkartmış olduk. İnanın bunun mutluluğu tüm zorlukları unutturuyor” şeklinde konuştu.

“Fırsat eşitliği sağlanırsa kadının başaramayacağı hiçbir iş yok”

Sanayici kadınların, erkek dünyasında mücadele etmesi gereken zamanlardan geçtiklerini vurgulayan Akyürek Balta, şunları söyledi:

"Kendinizi kanıtlayana kadar gerçekten belli bir zamanı geride bırakmanız gerekiyor. Ama önemli olan, bu olaya kadın veya erkek olarak bakmamak gerekiyor. Ben hiçbir zaman ’kadın pozitif ayrımcılığı’ beklentisi içinde olmadım. Bana göre bizim ihtiyacımız olan fırsat eşitliği. Fırsat eşitliği sağlanırsa kadının başaramayacağı hiçbir iş yok. İş hayatında ’kadın yapamaz’ denir. Buna inat ederek, kadın olmanın ağırlığını her zaman üzerimde hissederek hiçbir pozitif ayrımcılık beklemedim, savaştım. Kadınlar olarak hepimiz her konuda başarılı olabiliriz. Kaldı ki, bunun siyasette ve sanayide gurur veren örnekleri var. Daha gidecek çok yolumuz var ama ülkemizde kadınlarımızın artık belirli yerlere gelmiş olması hakikaten çok gurur verici."

"KOGİF ile Mersin’de kadının girişimcilik, istihdam ve sanayideki yüzdesini arttırmayı amaçlıyoruz”

Türkiye’nin her alanda başarılı, güçlü ve çalışkan kadınlara ihtiyacı olduğunu vurgulayan Akyürek Balta, kadın girişimciliğini ve kadın istihdamını öne çıkaran ve kadınlar için büyük kazanımlar sağlayacak TÜİOSB Girişim Ekosisteminin ilk projesi olan Kadın Ortak Girişim Fabrikalarını da (KOGİF) hayata geçirdiklerini açıkladı.

KOGİF ile Türkiye’ye örnek bir proje daha kazandırmak için çalıştıklarını kaydeden Gül Akyürek Balta, "TÜİOSB’nin en önemli misyonlarından biri de iş dünyasına girişimci, nitelikli, üretken ve etkin kadınlar kazandırmak. Bunu gerçekleştirmek için TÜİOSB’nin girişim ekosisteminin ilk projesi olan Kadın Ortak Girişim Fabrikalarını hayata geçirdik. KOGİF projesi ile gençlerin ve kadınların gıda ve tarım konularında geliştirecekleri özgün, inovatif ve teknoloji tabanlı iş fikirlerinin hayata geçirilmesi konusunda gerekli mentörlüklerin sağlanarak genç kadınlarda girişimcilik potansiyelinin oluşturulması, yenilikçi ve sürdürülebilir ürünlerin, hizmetlerin ve teknolojilerin geliştirilmesini hedefliyoruz. Kadın Ortak Girişim Fabrikalarında kadınlarımız, özellikle Çukurova Bölgesindeki kıymetli tarım ürünlerimizden ihracata yönelik ürünler geliştirecekler. Bölgemizdeki birçok kadın girişimcimizle yarışmalar düzenleyerek bu yeni ürünleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Çok yoğun ilgi gösterilen projemizle bölgemizde bir nevi melek yatırımcılık modeli de uygulamak suretiyle Mersin’de kadının hem girişimcilikteki hem istihdamdaki hem de sanayideki yüzdesini arttırmayı amaçlıyoruz. Eğer bugün Türkiye’de sayısı 369’u bulan her OSB’de bir KOGİF olsa ve özellikle kadın girişimciliği 81 ilimizde desteklense kadın istihdamında ciddi bir orana ulaşılır. Bunu başarabilirsek bir kadın sanayici olarak çok mutlu olacağım" dedi.

Kaynak: İHA
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