AKKUYU NÜKLEER A.Ş. İTFAİYECİLERİNE AFAD’DAN TEŞEKKÜR BELGESİ

Teşekkür belgeleri itfaiyecilere Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaatının itfaiye departmanında sunuldu. Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Direktörü Sergey Butckikh, belgeleri itfaiyecilere takdim etti. Teşekkür belgeleri AFAD tarafından, Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin 38 yangın güvenliği görevlisine verildi.



“Teşekkür belgeleri, çalışkanlığınızın ve profesyonelliğinizin hak edilmiş bir karşılığıdır”

Sergey Butçkikh, itfaiyecileri başarılarından dolayı tebrik ederek, “Geçen yaz Mersin’de çıkan orman yangınları, son derece tehlikeli olarak değerlendirilmiştir. Yangınlar, yerel itfaiye teşkilatı ile ortak çalışmalarınız sonucu kontrol altına alınmış ve söndürülmüştü. NGS inşaatının çevresindeki bölgede çıkabilecek tüm yangın tehditlerini önlediniz ve sayenizde inşaat çalışmaları normal seyrinde, durmadan devam etti. Ancak, işinizin en erdemli yanı insanların hayatlarını kurtararak yerleşim alanlarını, hastaneleri, ormanlık alanları, bahçeleri ve tarım alanlarını korumanızdır. Bugün teslim aldığınız teşekkür belgeleri, çalışkanlığınızın ve profesyonelliğinizin hak edilmiş bir karşılığıdır” dedi.

Mersin’deki yangınlar, 2021 yılının Temmuz ayında büyümüştü. 28 Temmuz’dan itibaren, Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin itfaiyecileri çift vardiya yaparak Aydıncık ve Yeşilovacık çevresindeki yerleşim alanlarında çıkan yangınları söndürmek için Mersin’in acil durum görevlilerine destek verdi. 30 Temmuz sabahına kadar Aydıncık’taki yangınlar tamamen söndürüldü. Sonrasında itfaiyeciler ve ekipmanlar Yeşilovacık’taki yangının yayılmasını durdurmak için bu bölgeye gönderildi. Bölgedeki yangın, 1 Ağustos akşamında tamamen söndürüldü. Bölgede bin 500 hektarlık alanda çıkan yangın, Türkiye tarafından kabul edilen sınıflandırılmaya göre “En yüksek seviye tehlike” olarak değerlendirildi.



“Emeklerimizin takdir edilmesinden dolayı çok memnunuz”

Akkuyu Nükleer A.Ş. Yangın Güvenliği Birimi’nin Şefi Roman Melnikov, süreci şöyle anlattı: “Temmuz 2021’de yerel yetkililer, Akkuyu Nükleer A.Ş.’den Aydıncık bölgesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek vermesini istediler. Yangın inanılmaz bir hızla yayılıyordu ve yerel güçler yangın söndürme çalışmalarını etkili şekilde yürütmek için yeterli değildi. Acilen yedek aracımızla bir itfaiye ekibi oluşturduk ve acil bir durumda itfaiyecilerin birbirlerinin yerlerine geçebilecekleri şekilde organize olduk. Her çalışan yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Emeklerimizin takdir edilmesinden dolayı çok memnunuz.”

Söndürme çalışmaları, Mersin’deki yerel itfaiye teşkilatları ve itfaiyecilerin çalışmalarını koordine edip sorumlu olunacak bölgelerin paylaşımını yapan yerel orman teşkilatlarının çalışanları ile ortaklaşa yürütüldü. Yangın söndürme çalışmalarına ek olarak, Akkuyu Nükleer A.Ş. İtfaiye Bölümü, yerel halkın ve hayvanların tahliye çalışmalarına da katıldı.

Akkuyu Nükleer A.Ş. İtfaiye Bölümü, yangılar sırasında Akkuyu NGS inşaatı çevresinin güvende olduğundan emin olmak için fazla mesai yaptı. Yangın Güvenliği Birimi, halen inşaat sahasında da çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, sahayı sürekli gözlemleyerek yangın güvenliği gerekliliklerine uygunluğunu kontrol ediyor.