Erzurum’un Uzundere İlçesi Eski Pirinkayalar geçidi üzerinden Cam Teras ve Tortum Şelalesi Turizm haberi yapmak üzere aracı ile seyir halinde olan İHA muhabiri Taner Sarı Pirinkayalardaki kayaların yola düşmesi sonucu kaza yaptı.

Sarı, yola düşen devasa büyüklükteki kayadan kıl payı kurtuldu. Kayadan sıçrayan taş parçaları aracın jantına, tamponuna ve farına isabet etti. Sarı, son anda yaptığı manevra ile kazayı maddi hasar ile atlattı.

Pirinkayalar geçidi Karayolları himayesinden çıkartıldığı için bakım onarımı şu anlık yapılmıyor. Bölgede çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Cam Teras bulunuyor.

Lastik ve jantı değiştiren muhabir haber yolculuğuna devam etti. Sarı kazayı şans eseri yaralanmadan atlattı.