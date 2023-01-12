2022 yılı içerisinde kayseri merkez ilçeleri arasında en fazla habere konu olan Talas Belediyesi, haber sayısı sıralamasında birincilik ipini göğüsledi.

2022 yılı içerisinde kayseri merkez ilçeleri arasında en fazla habere konu olan Talas Belediyesi, haber sayısı sıralamasında birincilik ipini göğüsledi.

2022 yılı içerisinde Kayseri merkez ilçeleri arasında 9 bin 577 haber kaynağı ile Talas Belediyesi ve Başkan Mustafa Yalçın isminden söz edilirken, ikinci sırayı 9 bin 475 haber sayısı ile Melikgazi Belediyesi izledi. Merkez ilçe belediyeleri arasında Kocasinan Belediyesi ise 9 bin 251 adet haber sayısı ise üçüncü sırada yer aldı. Habermetre tarafından yapılan raporlamaya göre Talas Belediyesi ve Mustafa Yalçın isimleri 9 bin 577 habere konu olurken yaklaşık 4 milyon 121 bin okunma sayısı ile liste başında yer alırken, Melikgazi Belediyesi ve Başkan Mustafa Palancıoğlu 9 bin 475 haber kaynağı ile yaklaşık 3 milyon 799 bin okunma sayısı ile ikinci sırada Kocasinan Belediyesi ve Başkan Ahmet Çolakbayrakdar 9 bin 251 haber kaynağı ile yaklaşık 3 milyon 391 bin okunma sayısı ile üçüncü sırada yer alan isim oldu.