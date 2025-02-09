DokumaPark’taki Hababam Sınıfı Müzesi, Türk sinemasıyla büyüyen kuşaklar için geçmişle bugün arasında bir nostalji köprüsü kurarken, çocuklarına da unutulmaz hatıraları yaşatma fırsatı sunuyor.

Kepez Belediyesi’nin en çok ziyaret edilen alanlarından biri olan DokumaPark’taki Hababam Sınıfı Müzesi, Türk sinemasının unutulmazı "Hababam Sınıfı"nın karakterleriyle büyüyen nesillerin nostaljisini günümüze taşıyor. Müze, 70’ler, 80’ler ve 90’lar kuşağının hatıralarını canlandırırken, çocuklara da keyifle izledikleri filmin atmosferini yaşatıyor. Müzede filmin çekildiği İstanbul Adile Sultan Kasrı’ndaki sınıfın bir benzeri ziyaretçilere sunulurken, eserin unutulmaz karakterleri ve sahneleriyle dolu bir yolculuk vadediliyor. ’Hafize Ana’, ’İnek Şaban’, ’Güdük Necmi’, ’Mahmut Hoca’ ve ’Damat Ferit’in silikon heykelleri, filmin afişleri, oyuncuların posterleri, sıraları, kara tahtası ve iskelet maketi gibi detaylarla, 6A Edebiyat sınıfı adeta yeniden hayat buluyor.

Afişler, kostüm ve eşyalar

Filmin başrol oyuncularından Kemal Sunal’ın saati, Adile Naşit’in canlandırdığı Hafize Ana karakterinin filmde kullandığı ütü ve filmin yönetmeni Ertem Eğilmez’in daktilosu da sergileniyor. Bunun yanı sıra, filmde kullanılan bavul gibi orijinal eşyalar da müzede yer alıyor. Kostümlerle ve afişlerle süslenen sınıfta Badi Ekrem’in kırmızı beyaz çizgili eşofmanı, Güdük Necmi’nin kıyafetlerine kadar pek çok detay müzede sergileniyor.