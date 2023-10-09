Rıfat Ilgaz’ın vazgeçilmez eseri Hababam Sınıfının efsane üçlüsü 8 Ekim Pazar Günü Mardian Mall’ da Mardinli hayranlarıyla buluştu.

Mardian Mall Genel Müdürü Mahmut Yıldızhan, şehrin kültür-sanat, eğlence ve iş hayatına yeni bir yaklaşım getiren alışveriş merkezlerinin açıldığı günden bu yana 15 konser ve etkinlik, 3 açık hava performansı ve görsel sanatlar dalında 10’a yakın önemli sergiye ev sahipliği yaptığını söyledi. Yıldızhan, "Bu etkinliklerle alışveriş merkezimiz Mardin ve bölge halkının gönlünde taht kurdu ve bölgedeki sanatseverleri ağırladı. Mardian Mall; düzenlediği bir çok eğlence, müzik, sanat, kültür ve moda etkinlikleriyle şehrin buluşma noktası haline döndü" dedi.

1970’li yıllarda Rıfat Ilgaz’ın vazgeçilmez eserinden uyarlanan, Kemal Sunal’dan, Tarık Akan’a, Halit Akçatepe’den Şener Şen’e Yeşilçam’ın birçok yıldız isminin rol aldığı Hababam Sınıfının Vokal Grubu Mardian Mall AVM’de hayranlarının büyük ilgisiyle karşılaştı.

Hababam Sınıfının Hayta İsmail’i Ahmet Arıman, Hababam Sınıfında Bacaksız lakaplı o zamanın küçük oyuncusu Tuncay Akça ve yakışıklı öğrencisi Teoman Ayık Mardian Mall misafirlerine unutulmaz Hababam Sınıfı şarkılarını canlı sahne performansı ile seslendirip, söyleşi programı ile keyifli hatıralarını paylaştı.