UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda RB Leipzig’i 7-0 mağlup ederek çeyrek final bileti alan Manchester City’de Erling Haaland 5 gol atarak, turnuva tarihine adını yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Alman ekibi RB Leipzig’i konuk eden Manchester City, rakibini farklı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 3-0 önde kapatırken Haaland hat-trick yapmayı başardı. Norveçli golcü, Şampiyonlar Ligi’nde 30 gole en kısa sürede ulaşan futbolcu oldu. Haaland, ikinci yarı 2 gole daha imza atarak bu organizasyondaki gol sayısını 33’e yükseltirken mücadelenin 63. dakikasında oyundan alındı. İngiliz ekibinde İlkay Gündoğan ve Kevin De Bruyne de skora katkı sağlayarak turu getiren isimler oldu. Manchester City, sahadan 7-0’lık skorla galip ayrıldı.

Rekorları kırmaya devam ediyor

Genç yaşına rağmen son yıllarda attığı gollerle üst üste rekorlar kıran Haaland, bu sezon ’Premier Lig tarihinde üst üste 3 iç saha maçında hat-trick yapan ilk oyuncu’, ’Premier Lig’de Manchester City formasıyla bir sezonda en çok gol atan futbolcu’, ’Premier Lig tarihinde 20 gole en erken ulaşan futbolcu (14 maç) olma başarısı gösterdi.

22 yaşındaki futbolcu, ligde 26 kez giydiği Manchester City formasıyla 28 gol kaydetti. Haaland, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde ise 6 maçta 10 gol atarken, RB Leipzig karşısında 5 gole imza attı. Luiz Adriano ve Lionel Messi’nin ardından bir Şampiyonlar Ligi maçında beş gol atan üçüncü oyuncu Erling Haaland oldu.

Norveçli oyuncu, Premier Lig’de bu sezon Crystal Palace, Nottingham Forest, Manchester United ve Wolverhampton mücadelelerinde hat-trick yaptı.