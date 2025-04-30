TÜİK verilerine göre, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) Mart 2025’te yıllık yüzde 37,94, aylık yüzde 2,25 arttı. En yüksek artış mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde görülürken, yıllık bazdaki değişimde veterinerlik hizmetleri öne çıktı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2025 Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerini açıkladı.

H-ÜFE, bir önceki aya göre yüzde 2,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,78, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,94 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 55,70 artış gösterdi.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 48,78 ile mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde gerçekleşti. Bunu yüzde 47,62 ile bilgi ve iletişim hizmetleri, yüzde 43,58 ile konaklama ve yiyecek hizmetleri izledi. Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 30,09, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 36,20, idari ve destek hizmetlerde yüzde 41,51 artış kaydedildi.

Aylık bazda ise gayrimenkul hizmetleri yüzde 2,96 ile en fazla artış gösteren sektör oldu.

Konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 2,70, mesleki hizmetler yüzde 2,45, ulaştırma ve depolama yüzde 2,20, bilgi ve iletişim yüzde 1,92, idari ve destek hizmetler yüzde 1,72 artış gösterdi.