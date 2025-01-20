Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, geçtiğimiz hafta mali genel kurulunu gerçekleştiren FİSKOBİRLİK’in son yıllarda ciddi zarara uğradığını iddia etti. Karan, FİSKOBİRLİK yönetiminin kötü bir performans sergilediğini ve kurumun kaynaklarının israf edildiğini söyledi.

FİSKOBİRLİK’in 2007 yılından bu yana yaşadığı mali sıkıntıları açıklayan Karan, "2007-2022 yılları arasında, FİSKOBİRLİK’in üretimden kazandığı gelir ve gayrimenkul satışları hariç, Lütfi Bayraktar başkanlığında kurum başarılı bir yönetim sergileyememiştir" dedi. Karan, Bayraktar’ın 2007 yılında devraldığı FİSKOBİRLİK’e 108 milyon 571 bin 429 dolar (2007 yılı dolar kuru ile yaklaşık 152 milyon TL) borçla başladığını belirtti.

Karan, 2007-2022 yılları arasında hükümetin FİSKOBİRLİK’e sağladığı 67 milyon 321 bin 250 dolar (226 milyon TL) desteğe ve 121 milyon 118 bin 570 dolar (yaklaşık 222 milyon 100 bin TL) değerinde gayrimenkul satışına rağmen kurumun ciddi bir mali kayba uğradığını ileri sürdü. "Bu süreçte FİSKOBİRLİK, 4 milyarı aşkın zarar ederek kaynaklarını yok etti" diyen Karan, kurumun borcunun bu dönemde 114 milyon 368 bin dolara (yaklaşık 185 milyon TL) yükseldiğini söyledi.

Karan, FİSKOBİRLİK’in mevcut yönetiminin sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini vurguladı.