Gayrimenkul sektörünün çatı kuruluşu GYODER, 25. yılını görkemli bir gece ile kutladı. Rixos Tersane İstanbul'da gerçekleştirilen “Miras & Gelecek” temalı kutlama, iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye gayrimenkul sektörünün çatı kuruluşu GYODER, 25. yılını özel bir gece ile kutladı. 5 Kasım 2024 tarihinde Rixos Tersane İstanbul'da gerçekleştirilen “Miras & Gelecek” temalı kutlama, çeyrek asırlık mirası anmak ve geleceğe dair umut dolu bir yolculuğun hikayesini yazmak amacıyla iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi.

Görkemli kutlama, GYODER Başkanı Neşecan Çekici’nin açılış konuşması ile başladı. Ardından düzenlenen “25. Yıl Başkanlar Seremonisi” ile GYODER'in geçmiş başkanları sahnede onurlandırıldı ve katkıları bir kez daha hatırlandı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, özel bir konser verdi. Sahnesinde “Ateşle Oynama”, “Sevdan Olmasa”, “Rüya” gibi pop müziğe damga vurmuş şarkılarını söyleyen Evgin’e, tüm konuklar hep bir ağızdan eşlik ettiler.

GYODER bu özel geceye katılan üyeleri adına gerçekleştireceği anlamlı bağışla Darüşşafaka’nın “Eğitim Bizden, Yuva Sizden” kampanyasına destek olacak.

1863 yılından bu yana “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonuyla faaliyet gösteren Darüşşafaka Cemiyeti; annesi ve/veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı öğrencilere tam burslu ve yatılı eğitim imkânı sunuyor. 6 Şubat depremlerinin ardından koşullarına uyan bölgedeki öğrenciler için ek kontenjan oluşturan ve son iki yıldır deprem bölgesinden öğrencilere Darüşşafaka Eğitim Kurumlarında eğitim olanağı tanıyan Cemiyet, ayrıca bölgedeki öğrencilere uzaktan eğitim ile burs desteği de sağlıyor.