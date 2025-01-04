Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Güzide Gençlik Merkezi’nde düzenlenen kültür ve bilgi yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Gebze Belediyesi’nin gençlere armağanı Güzide Gençlik Merkezi’nde eğitimler, kültürel ve sosyal aktiviteler hız kesmeden devam ediyor. Kocaeli’nin ilk ve tek genişletilmiş gerçeklik (XR) laboratuvarının yer aldığı Güzide Gençlik Merkezi’ndeki eğitimlere katılan gençler, son teknoloji deneyimiyle tanışıyor. Güzide Gençlik Merkezi’nde düzenlenen kültür ve bilgi yarışmalarında dereceye giren öğrencileri kutlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, gençlere ödüllerini takdim etti. Ziyarete ilişkin sosyal medya hesaplarında açıklama yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Güzide Gençlik Merkezimizin düzenlediği etkinliklerde dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyor, kazandıkları ödülleri iyi günlerde kullanmalarını diliyorum. Gençlerimizin her zaman yanındayız en büyük destekçileriyiz” ifadelerini kullandı.

Güzide Gençlik Merkezi öğrencileri de Başkan Büyükgöz’e desteklerinden, ilgisinden ötürü teşekkür etti.