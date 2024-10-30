Gebze’de hizmete açılan Güzide Gençlik Merkezi’nde ilk ders 5 Kasım Salı günü yapılacak.

Gebze Belediyesi’nin gençler için kent merkezinde hizmete açtığı Güzide Gençlik Merkezi’nde yeni eğitim dönemi başladı. Eski adliye binasının baştan aşağı yenilenerek tam donanımlı eğitim yuvasına dönüştürülen Güzide Gençlik Merkezi Kocaeli’nin ilk genişletilmiş gerçeklik (XR) laboratuvarına sahip teknolojik altyapısıyla Gebzeli gençlerin yeni gözde mekanı haline gelmişti. Merkezde ilk ders 5 Kasım Salı günü yapılacak.

Hizmete açıldığı andan itibaren gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Güzide Gençlik Merkezi bünyesinde edebiyat ve matematik sınıfları, kütüphane, dergihane, sesli kitap atölyesi, çok amaçlı eğitim salonları, psikolog, aile danışmanı, istihdam ofisi, diyetisyen hizmetlerinin yanı sıra 3D yazıcı, robotik kodlama atölyesi, uçuş simülatörü, playstation 5, sanal gerçeklik oyun alanları, müzik stüdyosu, yazılım atölyesi, araba simülatörü, geleneksel masa oyunları, lazer-tag, bilardo- langırt- masa tenisi eğitimleri de veriliyor.