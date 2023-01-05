Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, emniyet ekiplerinin de katılımıyla düzenli ilçe otobüs denetimlerine devam ediyor. Son denetimlerde güzergah ihlali yapan iki araca para cezası uygulandı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, emniyet ekiplerinin de katılımıyla düzenli ilçe otobüs denetimlerine devam ediyor. Son denetimlerde güzergah ihlali yapan iki araca para cezası uygulandı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezi araç trafiğini olumsuz etkileyen ilçe ve köy otobüslerine karşı denetimlerini sürdürüyor. Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde trafik emniyet ekiplerinin de katıldığı denetimlerde Şehirlerarası Otobüs Terminaline girmediği ve güzergah ihlali yaptığı tespit edilen ilçe ve köy otobüslerine cezai işlem uygulandı. Şoförleri tekrar uyaran ekipler, kural dışı hareket eden 2 araca toplamda 872 TL para cezası uyguladı. Emniyet güçleri ile koordine şekilde düzenlenen denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini aktaran Zabıta ekipleri, şehir merkezi trafik akışının sağlıklı devam etmesi için toplu taşıma şoförlerini bir kez daha kurallara uymaları konusunda uyardı.