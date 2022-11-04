Düzce Belediyesi’ne bağlı ekipler ilçe toplu ulaşım araçlarına yönelik denetim yaptı. Denetimde belirlenen güzergah dışında yolcu taşımacılığı yapan araçlar tespit edilerek işlem yapıldı.

Düzce Belediyesi’ne bağlı ekipler ilçe toplu ulaşım araçlarına yönelik denetim yaptı. Denetimde belirlenen güzergah dışında yolcu taşımacılığı yapan araçlar tespit edilerek işlem yapıldı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri haftalık denetim planında ilçe ve belde toplu ulaşım araçlarını inceledi. Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde yapılan denetim ile şehir merkezi ile ilçeler ve beldeler arasında taşımacılık yapan yolcu otobüslerinin Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne gitmeyen, güzergah dışına çıkan araçlara işlem yaptı. Şoförlere yolcu taşıma kurallarını hatırlatan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, idari yaptırımla karşılaşmamaları için araç sürücülerini güzergah konusunda uyardı.