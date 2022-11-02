Nevşehir Belediyesi tarafından Güzelyurt Mahallesinde yenilenen içme suyu altyapısının ardından sıcak asfalt serimi tamamlandı.

Nevşehir Belediyesi tarafından Güzelyurt Mahallesinde yenilenen içme suyu altyapısının ardından sıcak asfalt serimi tamamlandı.

Nevşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerince Güzelyurt Mahallesinde bulunan Hisar Sokak, Erenler Caddesi ve Esenler Caddesinde gerçekleştirilen altyapı yenileme çalışmaları tamamlandı. Bu sokaklarda bulunan ve sık sık arızalara neden olan içme suyu hattındaki asbestli borular yeni nesil polietilen borularla değiştirilirken ayrıca bu bölgelerde yağmur suyu hatları da oluşturuldu.

Belediye ekiplerinin yoğun çalışmaları ile birlikte modern ve güçlü bir altyapıya kavuşturulan mahallede, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince üstyapı çalışmaları geçtiğimiz günlerde başlatıldı.

Mahallede yoğun bir mesai harcayan belediye ekipleri, altyapısı yenilenen ve daha önce parke taşla kaplı olan Hisar Sokak, Erenler Caddesi ve Esenler Caddesindeki yolları sıcak asfalt konforu ile buluşturdu.,