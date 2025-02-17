Muş’ta kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla birlikte vatandaşlar, Güzeltepe Kayak Merkezi’ne akın etti. Kayak merkezine gelen ziyaretçiler, kızaklarla kayarak karın keyfini doyasıya yaşadı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Güzeltepe Kayak Merkezi, son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte beyaza büründü. Kar kalınlığının yaklaşık 50 santimetreye ulaştığı merkezde, hafta içi ve hafta sonu yoğunluk yaşandı. Çocuklarıyla birlikte merkeze gelen aileler, belirli noktalarda kızakla kayarak eğlenceli vakit geçirdi. Bazı ziyaretçiler ise kar manzarası eşliğinde sıcak içecekler içerek keyif yaptı.

Ziyaretçilerden Yunus Sevgi, kayak merkezinin bölge halkı için önemli bir eğlence noktası olduğunu belirterek, "Bu yıl kar yağışı beklenenden geç oldu ve kayak merkezi de sonunda açıldı. Ben de arkadaşlarımla kayak merkezine geldim. Hem kayarak karın tadını çıkardık hem de kar üstünde piknik yaptık. Çünkü 3 aydır piknik yapmamıştık. Yeni sezonu açtık, inşallah bir ay sonra bahar gelir. Bilindiği üzere Muş’umuzun her mevsimi çok güzel" dedi.

Anne ve babası ile kayak merkezine gelen 4 yaşındaki Eliz Serra Güngör, kızakla kaydığını söyleyerek, "Annem ve babamla kayak yapmaya geldim, çok eğlendim. Kızakla kaydım" şeklinde konuştu.

Muş’a ilk karın yağmasıyla birlikte kayak merkezinin açıldığını ifade eden Ahmet Yılmaz ise, "Biz de ailemiz ve çocuklarımızla birlikte burada kiraladığımız kızaklarla kayarak karın tadını çıkarmaya geldik. Düşe kalka kaymaya çalışıyoruz. Günümüzü keyifli geçirmek için buradayız. Bu yıl Muş’ta kar biraz geç yağdı, bu yüzden sezon da gecikti. Ama şu anda kar seviyesi istediğimiz düzeyde ve kayarak zamanımızı değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Karın bu sene geç yağdığını söyleyen Rojin Karakuzu, "Buraya kaymaya geldik. Çok güzel, çok eğlenceli. Böyle bir yer olduğu için çok şanslıyız. Kar biraz geç yağdığı için sezonu geç açtık ama yine çok güzel bir yer" dedi.