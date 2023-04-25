Eyüpsultan Belediyesi tarafından inşa edilecek olan Güzeltepe Cemevi’nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Eyüpsultan’da yapılacak Güzeltepe Cemevi’nin temeli dualarla atıldı. Belediye Başkanı Deniz Köken temel atma töreninde yaptığı konuşmada, “Nihayetinde bölgemizin kültürel değerlerini, inançlarını bundan sonraki kuşaklara rahat aktarabileceği ortamların hazırlanması yerel yönetimlerin asli vazifelerinden bir tanesidir. Hepinize hayırlı olsun. Burada Pir Sultan Abdal Derneği, Güzeltepe de çok emek verdiler. Yakın zamanda Emniyettepe Muhtarlığı’nın binasının temelini atacağız. Buraya, hemen yan tarafa aile sağlığı merkezi de yapacağız” dedi.

Eyüpsultan Kaymakamı Kara ise “Eyüpsultan’a tayin olduğumda ilk geldiğim yer Güzeltepe idi. Adı gibi güzel bir yer. Buraya sevgimiz hep devam etti. Buradaki sohbetlerimizi artık Güzeltepe Cemevi’nde yapacağız. Buraya yakışan bir eser olacağına inanıyorum. Cemevi burada aynı zamanda bir kültür evi olarak hizmet verecek. Başta Belediye Başkanım olmak üzere emeği geçen, bunun için emek sarfeden herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Belediye başkanımız verdiği sözü bir yılı doldurmadan yerine getirdi”

Güzeltepe Pir Sultan Abdal Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Abuzer Çetinkaya da konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Belediye Başkanımızla karşılıklı istişarelerde bulunduk. Kendisine cemevi sorununu ilettik. Bize söz verdi ve bir yılı doldurmadan verdiği sözü yerine getirdi. Başta Belediye Başkanımız olmak üzere başkan yardımcılarına ve emeği geçen herkese huzurunuzda teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından temel atma töreni dualarla gerçekleştirildi.

Bin 292 metrekare alan üzerine inşa edilecek

Güzeltepe Cemevi bodrum kat ve zemin kat olmak üzere toplamda 2 kattan oluşacak. Bin 292.44 metrekare inşaat alanına sahip olan cemevi binası 325 metrekare alan üzerine inşa edilecek.

Törene Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Belediye Başkanı Deniz Köken, AK Parti İlçe Başkanı Muhammed Vanlıoğlu, Güzeltepe Pir Sultan Abdal Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Abuzer Çetinkaya, siyasi parti temsilcileri, milletvekili adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı.