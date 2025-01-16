Güzellik Uzmanı Hasibe Yenioğlu, sonbahar ve kış aylarında cildin soğuk hava, rüzgar ve düşük nemden dolayı ekstra bir bakıma ihtiyaç duyduğunu belirterek, soğuk havalara karşı etkili önerilerde bulundu.BALIKESİR (İGFA) - Kış aylarının, cildin yenilenmesi ve sağlıklı bir görünüme kavuşması için ideal bir dönem olduğunu belirten Güzellik Uzmanı Hasibe Yenioğlu, bu süreçte retinoik asidin kullanımının cilt üst katmanını yenileyerek, alt katmanda sağlıklı kollajen oluşumuna destek sağladığını ifade etti.

NEMLENDİRİCİ KULLANIMI VE DOĞRU ÜRÜN TERCİHİ

Yenioğlu, ellerde kuruluk ve çatlamanın başlamasının nemlendirici kullanımındaki eksikliklere işaret ettiğini belirtti. Bu tür sorunların ilerlemeden çözülmesi gerektiğini vurgulayan Hasibe Yenioğlu, cica içerikli nemlendiricilerin mevsim geçişlerinde oldukça etkili olduğunu söyledi. Ayrıca, temiz bir cilde hyaluronik asit içeren serum veya kremlerle nem takviyesi yapılmasının önemine değindi.

KIŞ AYLARINDA PROFESYONEL BAKIMLARIN ÖNEMİ

Kış mevsiminin, profesyonel cilt bakım rutinleri için ideal bir dönem olduğunu dile getiren Yenioğlu, “Glikolik ve salisilik asit gibi içeriklerle yapılan bakımlar, cildin ölü hücrelerden arınmasını sağlar ve daha parlak bir görünüm kazandırır.” dedi. Ciltteki lekelerden şikayetçi olanlara ise, kış döneminde leke tedavisi yaptırmalarını önererek, güneş ışınlarının yoğun olduğu yaz aylarında bu tür uygulamalardan kaçınılması gerektiğini hatırlattı.

EPİLASYON İÇİN EN UYGUN DÖNEM: KIŞ

Epilasyonun en etkili ve güvenli şekilde yapılması için kış aylarının tercih edilmesi gerektiğini belirten Hasibe Yenioğlu, “Güneş ışığına maruz kalma ve solaryum, epilasyon etkinliğini azaltır ve yan etki riskini artırır. Bu nedenle kış dönemi, epilasyon için en ideal zamandır.” açıklamasında bulundu.

Kış mevsiminde doğru ürün seçimi ve düzenli bakım ile cildin soğuk havalarda da sağlıklı ve parlak görünümünü koruyabileceğini belirten Hasibe Yenioğlu, profesyonel destek almanın da bu süreçte önem taşıdığını ifade etti.