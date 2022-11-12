Adana’da 4 şubeyle faaliyet gösteren Bellapais Güzellik Merkezi, güzelleşmek isteyen kadınlara kredi imkanı sunuyor. Türkiye’de bir güzellik merkezinde ilk defa yapılan bu uygulamaya kadınlar büyük ilgi gösteriyor.

Adana’da 4 şubeyle faaliyet gösteren Bellapais Güzellik Merkezi, güzelleşmek isteyen kadınlara kredi imkanı sunuyor. Türkiye’de bir güzellik merkezinde ilk defa yapılan bu uygulamaya kadınlar büyük ilgi gösteriyor.

Kentte 4 şubeyle faaliyet gösteren Sinem Çekinmez’e ait Bellapais Güzellik Merkezi, güzelleşmek isteyen kadınlara tüm imkanı sunuyor. Merkez, uygulama yaptırmak isteyen müşterilere özel faizsiz, 9 aya kadar taksit imkanıyla, 5 dakikada kredi hizmeti vererek danışanlarına ödeme konusunda kolaylık sağlayarak mutlu ediyor.