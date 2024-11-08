Sinop’un Türkeli ilçesinde Güzelkent köyünün mahalle olarak ilçeye bağlanılması teklifi, belediye meclisinden geçti.

Türkeli Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısı, Belediye Toplantı Salonunda yapıldı. Gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlandığı toplantıda, 13 Ekim’de yapılan halk oylaması sonuçlarına ilişkin Güzelkent’in Türkeli’ye mahalle olarak bağlanması teklifi görüşüldü. Mecliste yapılan görüşmeler sonucunda, Güzelkent’in Türkeli’ye mahalle olarak bağlanma teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Alınan karar, Sinop Valiliği’ne gönderilecek ve valiliğin onayıyla Güzelkent, Türkeli ilçesinin 5. mahallesi olarak resmi statü kazanacak. Türkeli Belediye Meclisi’nde, bu kararın sadece bir idari işlem değil, aynı zamanda Güzelkent’in büyümesi ve ilçeyle olan bağlarının güçlenmesi için de önemli bir fırsat sunduğunu ifade edildi. Şimdi gözler, Sinop Valiliği’nden gelecek onaya çevrildi.

Kararın alınmasından sonra Güzelkent Muhtarı Hayri Gürleyen’in daveti üzerine Belediye Başkanı Veysel Şahin, belediye meclis üyeleri ve siyasi parti temsilcileri, Güzelkent köyüne ziyarette bulundular. Davul-zurna ile karşılanan heyet, Güzelkent’teki bir kahvehaneye gelerek burada halk ile buluştu.

Güzelkent Muhtarı Hayri Gürleyen, alınan kararın Güzelkent için hayırlı olmasını dileyerek, bundan sonra birlik ve beraberlik içinde hareket ederek, bölgeye güzel hizmetler kazandırılması için çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Güzelkent meydanında hatıra fotoğrafı çektirildi.