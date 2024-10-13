Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent köyünün mahalle olarak ilçe merkezine bağlanıp bağlanmayacağına karar verileceği halk oylaması tamamlandı.

Güzelkent köyünün mahalle olarak Türkeli ilçesine bağlanıp bağlanmayacağına karar verileceği halk oylaması saat 08.00’de başladı.

Helaldı Ortaokulu’nda yapılan halk oylamasında iki sandık kuruldu. Güzelkent Köyü Muhtarı Hayri Gürleyen, "Referandum seçimi için oy kullanma işlemi başlamıştır. Çıkacak karar köyümüze hayırlı uğurlu olsun." diyerek, oyunu kullandı.

Oy kullanma işlemi, saat 17.00’de sona erdi.

Resmi olmayan sonuçlara göre, 712 seçmenden 429’u oy kullanırken, 245 kişi "evet", 184 kişi ise "hayır" oyu kullandı.

Bu sonuçlara göre, Güzelkent köyü, Türkeli Belediye Meclisi’nin gündeminde görüşülüp onaylandığı takdirde ilçenin 5. mahallesi olarak ilçe merkezine bağlanacak.