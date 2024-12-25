Ankara’nın Akyurt ilçesinde Güzelhisar İlk ve Ortaokulu öğrencileri, Akyurt Vakfı Mete Bora Yaşam Evi’ni ziyaret ederek, büyükleriyle buluştu.

Güzelhisar İlk ve Ortaokulu öğrencileri, sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde Akyurt Vakfı Mete Bora Yaşam Evi’ni ziyaret ederek, orada yaşayan büyükleriyle buluştu. Ziyaret sırasında öğrenciler daha önce kaleme aldıkları mektupları okudu. Mektuplar yaşlı bireyleri oldukça mutlu etti. Bunun yanı sıra öğrenciler ve yaşlılar birlikte çeşitli zeka oyunları oynayarak keyifli vakit geçirdi. Etkinlik, hem öğrenciler hem de yaşam evi sakinleri için unutulmaz bir deneyim oldu.

Okul idaresi, bu tür etkinliklerin öğrencilerin sosyal farkındalığını artırmanın yanı sıra kuşaklar arası bağları güçlendirdiğini ifade etti. Akyurt Vakfı Mete Bora Yaşam Evi yetkilileri ise, öğrencilerin ziyareti sayesinde sakinlerin moral bulduğunu ve böyle etkinliklerin devam etmesini arzuladıklarını belirtti.