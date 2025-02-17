GüzelEnerji, Bayi İletişim Sistemi (BİS) uygulamasını hayata geçirdi. Geniş bir işlem yelpazesini tek bir platformda toplayan ve bayilerin günlük operasyonlarını daha hızlı, verimli ve kolay hale getiren BİS, bayilere anlık bildirimlerle ulaşarak dinamik bir yönetim yaklaşımı sunuyor.

Dijital dönüşüm çalışmalarını sürdüren GüzelEnerji, Türkiye’nin 81 ilinde hizmet veren bayileri ile dijital bir köprü kurmasına olanak tanıyan Bayi İletişim Sistemi (BİS) uygulamasını devreye aldı. Şirket çatısı altında faaliyet gösteren TotalEnergies İstasyonları ve M Oil bayilerinin akaryakıt siparişlerinden mobil ödeme entegrasyonlarına, finansal raporlamalardan üniforma siparişlerine, Kalite Ligi skorlarından Hijyen Kalkanı takibine, destek taleplerinden duyuru yönetimine kadar geniş bir işlem yelpazesini tek bir platformda toplayan BİS, bayilerin günlük operasyonlarını daha hızlı, verimli ve kolay hale getiriyor.

ERP (kurumsal kaynak planlaması) ve CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) gibi yazılım sistemleri ile tam entegrasyon sağlayan uygulama, bayi yönetimini ve istasyon operasyonlarını 360 derece kapsayan mobil bir ekosistem oluşturuyor. Kullanıcı dostu bir arayüze sahip olan BİS, güçlü altyapısı ve interaktif özellikleri sayesinde, bayi yöneticilerinin yanı sıra tüm çalışanlara ulaşarak dinamik ve etkili bir yönetim modeli sunuyor.

Zaman ve maliyetten tasarruf

GüzelEnerji’nin bayileri ile olan iş birliğini yeniden tanımlayan uygulama, anlık bildirimler, interaktif süreç yönetimi ve özelleştirilmiş raporlamalarla iş süreçlerini iyileştirirken, zaman ve maliyetten de tasarruf sağlıyor. Bayilerin ihtiyaçlarına öncelik verilerek tasarlanan uygulama, operasyonel verimliliği artırırken, müşteri memnuniyetini de en üst seviyeye taşıyor. Bayilerin ve şirketin operasyonel etkinliğini artıran BİS, iletişimde ve verimlilikte de önemli bir artış sağlıyor.