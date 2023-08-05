DÜZCE(İHA) – Düzce’nin doğal güzelliklerinden olan Güzeldere Şelalesi’ne yapılan seyir terası ile daha rahat görülebilecek ve fotoğraflanabilecek.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü doğal güzelliklerin korunması ve ziyaretçilerin daha rahat etmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler; Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı’nda otopark girişine kilit parke yapımı, şelale iniş yolu kenarına ahşap korkuluk yapımı devam ediyor.

Güzeldere köyünden geçen Bıçkı Deresi üzerinde bulunan şelale, 120 metre yükseklikten dökülen suyun doğal coşkusunu dev kayın ve gürgen ağaçlarıyla bütünleştirerek muazzam bir görüntü arz etmekte. Bu güzelliğin daha iyi görünmesi için şelale alanında ilave seyir terası yapımı da devam ediyor. İşlerimizin tamamlanmasıyla ziyaretçiler şelaleyi daha yakından görme ve fotoğraflama imkanı bulacaklar.