Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, İlkadım ilçesi Güzeldere Mahallesi’nde 10 bin metrelik kanalizasyon hattı çalışması başlattı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, İlkadım ilçesi Güzeldere Mahallesi’nde 10 bin metrelik kanalizasyon hattı çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediyesi il genelinde yaptığı altyapı yatırımları ile vatandaşlara sunduğu hizmet kalitesini yukarıya taşımaya devam ediyor. 17 ilçedeki tüm mahallelerde kullanım ömrünü doldurmuş içme suyu hatlarını yenileme çalışması başlatan SASKİ Genel Müdürlüğü, bir yandan da kanalizasyon hattı olmayan mahallelere yeni hatlar çekmeye devam ediyor.

İlkadım ilçesine bağlı Güzeldere Mahallesi’ndeki projenin startını 9 Kasım’da veren SASKİ, bölgeye toplam 10 bin metre kanalizasyon hattı döşeyecek. Çalışmaların sürdüğü bölgede şimdiye kadar 1400 metre hat döşendi.

“ilçeler şantiyeye döndü”

17 ilçede altyapı ve üst yapı çalışmalarının son sürat devam ettiğini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yapılan yeni yatırımlar ve hizmetlerle ilçelerin geleceğinin garanti altına alındığını söyledi. “Tüm ilçelerimizi adeta şantiyeye çevirdik” diyen Başkan Demir, "Her ilçeye kalıcı çözümler sunmak için başlattığımız çalışmalarda önemli mesafe kaydettik. 17 ilçesi ile bir bütün olan ilimizi modern altyapısı ile geleceğe taşımak için çalışmalara devam ediyoruz. Bu kapsamda İlkadım ilçemize bağlı Güzeldere Mahallemizdeki çalışmalarımız da tüm hızıyla sürüyor. Ekiplerimizce bölgeye 10 bin metre kanalizasyon hattı döşenecek. Çalışmalar tamamlandığında Güzeldere’nin kanalizasyon sorunu ortadan kalkacak” diye konuştu.