Bitlis’in Tatvan ile Hizan ilçeleri yolu üzerinde bulunan Güzeldere menderesleri kar yağışı ile birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bitlis’te geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren yoğun kar yağışı şehri adeta beyaza bürüdü. Önemli kış turizm destinasyonlarından olan Bitlis ve ilçeleri, etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanarak kartpostallık görüntüler oluşturdu. Özellikle Tatvan-Hizan yolu üzerinde bulunan ve her mevsim ayrı bir güzellik oluşturan Güzeldere Vadisindeki menderesler, şimdilerde etkisini arttıran kar yağışıyla birlikte kartpostallık manzaralar oluşturuyor. Vadinin içerisinde bulunan ve geçtiğimiz aylarda kar yağışının olmamasından dolayı kuraklıktan etkilenerek su seviyesinde azalma görülen mendereslerde, son günlerde etkisini arttıran yoğun kar yağışı ile birlikte su seviyesinde artış yaşanıyor.

Yaz aylarında etrafını saran sarı çiçeklerle uzayıp giden menderesler, kış aylarında ise karlı dağlar arasında dümdüz ovanın içinde kıvrılıp uzayarak muhteşem manzara oluşturuyor. Bembeyaz kar örtüsünün arasından süzülen menderes kıvrımlarının oluşturduğu kış güzelliği ise havadan görüntülendi.

“Kar Güzeldere menderesine çok yakıştı”

Her yıl kar yağışı ile birlikte menderesleri görüntülediğini dile getiren Gamze Tunç, “Bitlis’te bu yıl kar yağışı geç geldi ama çok güzel geldi. Biz de şu an Güzeldere Vadisinde bulunan menderesleri fotoğraflamaya geldik. Her yıl kar yağışı ile birlikte burada fotoğraf çekmeye geliyorum. Gerçekten çok güzel ve görülmeye değer bir yer. Kar Güzeldere mendereslerine çok yakıştı. Bol bol menderes fotoğrafları çektik. Burada çektiğimiz fotoğrafları sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıp insanların beğenisine sunacağız” diye konuştu.