Bitlis’in Tatvan ile Hizan ilçeleri arasında bulunan Güzeldere Vadisi’ndeki menderesler, su seviyesinin düşmesi nedeniyle kuruma tehlikesi yaşıyor.

Bitlis’in Tatvan ile Hizan ilçeleri arasında bulunan Güzeldere Vadisi’ndeki menderesler, su seviyesinin düşmesi nedeniyle kuruma tehlikesi yaşıyor.

Bitlis ve ilçelerinde yağışların olmaması ve artan sıcaklıklar nedeniyle kuraklık baş gösterirken, bu durumdan doğa harikası manzaralar da olumsuz yönde etkileniyor. Tatvan – Hizan ilçeleri arasında bulunan Güzeldere Menderesi el değmemiş doğasıyla her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Yazı ayrı kışı ayrı güzel olan Güzeldere Vadisi, doğal güzellikleriyle de ayrıca dikkat çekiyor. Kar ve yağmur sularıyla beslenen dümdüz ovanın içinde kıvrak şekilde oluşan menderesler, kışın metrelerce kar, ilkbaharda bitki çeşitliliği, yaz aylarında ise serin havasıyla binlerce yerli turistin uğrak yeri olurken yaşanan kuraklıktan dolayı son dönemde su seviyesinde önemli oranda azalma gözlendi. Daha çok ilkbahar aylarında rengârenk çiçeklerle kaplanan mendereslerin olduğu alan, kışın da etkili olan kar yağışıyla tamamen beyaz örtüyle kaplanıyordu. Her yıl ocak ayında karla kaplanan Güzeldere Menderesleri yaşanan aşırı kuraklıktan dolayı su seviyesinde düşüş yaşanırken kuruma tehlikesi ile de karşı karşıya kaldı.

Mendereslerin kilometrelerce uzanan kıvrımlı yapısındaki yaşanan su çekilmesi drone ile kaydedilerek gözler önüne serildi.

“Küresel iklim değişikliğinden Güzeldere Menderesleri de etkilendi”

Yaşanan durumun çok üzücü olduğunu belirten Mücahit Tarlan adlı vatandaş, Hizan’dan Tatvan’a doğru gidiyorduk. Geçen yıl bu vakitlerde aynı yoldan geçerken mendereslerin olduğu bölgede yaklaşık 1 metre kar vardı. Ama küresel iklim değişikliğinden Güzeldere Menderesleri de etkilendi. Kar yok ve maalesef karlı menderes görsellerini göremedik. Tabi bizler de bir an önce kar yağmasını istiyoruz. O güzel karlı menderes görüntülerini görelim ve çekelim. Şu anki durum çok üzücü” diye konuştu.

“Geçen yıllar bu mevsimde çok daha güzel karlı görüntüler oluşuyordu”

Geçen yıllara göre kar yağışının olmamasından doğayı da bölgenin olumsuz yönde etkilediğini dile getiren Gamze Tunç adlı vatandaş ise “Bu mevsimde kar yağışı olmaması gerçekten doğa harikası durumları da etkilemektedir. Geçen yıllar bu mevsimde çok daha güzel karlı görüntüler oluşuyordu. Fakat şu an yok. Bakalım ileriki günlerde kar yağışı ile birlikte umarım karlı menderes görüntüleri de çekmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.