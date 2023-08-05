Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Mobil Ofis Hizmet aracıyla Güzelçamlı Mahallesi’ni ziyaret ederek alt ve üstyapı çalışmalarının tamamlandığı Özer Türk ve Başçeşme caddelerinde incelemelerde bulundu. Kuşadası’nda yenileme çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirten Başkan Ömer Günel, “Ekiplerimiz, Güzelçamlı Mahallesi’nde ortaya müthiş bir iş çıkarmış. Hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.

Göreve geldiği günden bu yana Kuşadası’nı modern ve estetik bir turizm kenti haline getirmek amacıyla çalışan Başkan Ömer Günel, Mobil Ofis Hizmet Aracı ile Güzelçamlı Mahallesi’ni ziyaret etti. Güzelçamlı Mahalle Muhtarı Remzi Atıcı ve birim müdürlerinin de eşlik ettiği alan gezisinde, Başkan Ömer Günel Aydın Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içerisinde alt ve üstyapısı yenilenen Özertürk ve Başçeşme caddelerinde incelemelerde bulundu. Daha sonraysa mahalle sakinleriyle sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.

Kuşadası’nın diğer mahalleleri gibi Güzelçamlı’nın da büyük bir değişim süreci içerisine girdiğine dikkat çeken Başkan Ömer Günel, “Son 4 yılda gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla Güzelçamlı Mahallesi’ne 250 bin metrekarenin üzerinde yeni yol kazandırdık. Bugün de toplam 16 bin metrekarelik bir alanda imalatlarını bitirdiğimiz Özer Türk ve Başçeşme caddelerini dolaştık. Aydın Büyükşehir Belediyemizin altyapısını, Kuşadası Belediyemizin ise üstyapı ve tüm aydınlatma sistemlerini yenilediği alanda ekipler müthiş bir iş çıkarmış. Hemşehrilerimiz, Güzelçamlı’nın yeni çarşısından çok memnun. Onların mutluluğu bizleri de mutlu ediyor. Kuşadası Belediyesi olarak her mahallemize eşit ve kaliteli hizmet götürüyoruz” diye konuştu.