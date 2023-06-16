Güzelçamlı Mahallesi’ne son 4 yılda gerçekleştirilen üstyapı çalışmalarıyla 38 bin metrekaresi kilit parke, 205 bin metrekaresi sathi kaplama olmak üzere toplam 243 bin metrekare yeni yol kazandıran Kuşadası Belediyesi, Özer Türk ve Başçeşme caddeleri ile 5 sokağı daha kapsayan 11 bin 600 metrekarelik alanı yenilemek için başlattığı çalışmayı sürdürüyor.

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Güzelçamlı Mahallesi’nde Özer Türk ve Başçeşme caddeleri ile 5 sokakta başlatılan yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede altyapısı Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından iyileştirilen Özer Türk Caddesi’nin 5 bin 300 metrekarelik alanında çalışmaya başlayan ekipler, 2 bin 500 metrekarelik alana granit ve bazalt yüzeyli özel taş serilmeye başladı. Kısa sürede tamamlanacak çalışmada, bordür ve kaldırım imalatı yapılarak, Özer Türk Caddesi ve bağlantı yolundaki refüjlerde aydınlatma sistemi de yenilenecek.

Güzelçamlı Mahallesi’nde gerçekleştirilen çalışmalarda ekipler, eş zamanlı olarak Başçeşme Caddesi ile 5 sokağın daha üstyapısını yeniliyor. Çalışmalarda bugüne kadar Söğüt, Baldere ve Çomak sokaklarda kilit parke taşı serme işlemlerini tamamlayan ekipler, Başçeşme Caddesi ile Kestane ve Dilek sokaklarda çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca alanda kaldırım ve bordür imalatı da yapılacak.