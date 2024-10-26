Güzelbahçe Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yılını coşkuyla kutlayacak. 29 Ekim günü önce fener alayı ardından tiyatro oyunu sahnelenecek.

Güzelbahçe Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yılı kutlamaları çerçevesinde ilçede bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapacak. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, tüm Güzelbahçelileri Cumhuriyet coşkusuna davet ederek, “101’inci yılını kutlayacağımız Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacağız” dedi.

Başkan Günay, Güzelbahçelileri kutlamalara davet etti

29 Ekim Salı günü Maltepe Mahallesi Tabaoğlu parkında saat 20.00’de meşaleler ve bayraklarla yürüyüş düzenlenecek. Ardından 21.00’de ‘Sen Cumhuriyet’ adlı tiyatro oyunu sahnelenecek. Bu önemli günde tüm Güzelbahçelileri yürüyüş ve tiyatro gösterimine davet eden Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilen Cumhuriyetimizin bu yıl 101. yaşını kutlamanın gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, milletimizin büyük fedakârlıkları ve azmi ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti, demokrasinin, özgürlüğün ve milli egemenliğin teminatı olmuştur. Geçtiğimiz bir asır boyunca Cumhuriyetimiz, Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerlemiş, tüm zorluklara rağmen ayakta kalmış ve güçlenmiştir. Cumhuriyet Bayramı, bu değerleri bir kez daha hatırlamak, gelecek nesillere aktarmak ve ülkemizin aydınlık geleceği için çalışmanın önemini vurgulamak adına büyük bir anlam taşımaktadır. Biz de bu önemli günümüzde bir dizi etkinlikle Cumhuriyetimizi kutlayacağız. Tüm halkımızla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı birlikte kutlamak ve bir arada olmayı istiyoruz. Tüm halkımızı davetlidir. Yaşasın Cumhuriyet!” diye konuştu.