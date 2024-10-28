Güzelbahçe’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Atatürk’ün huzuruna çelenk sunuldu, saygı duruşu ve istiklal marşı okundu.

Güzelbahçe Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk’ün huzuruna çelenk sunuldu. Çelenk törenine Güzelbahçe Kaymakamı Bülent Bayraktar, Garnizon Komutanı Topçu Albay Rizvan Çiper, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, siyasi partilerin başkan ve temsilcileri, STK Başkan ve temsilcileriyle, kurum müdür ve amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

101 yıl önce bugün atılan Cumhuriyetin temellerini coşkulu ve daha heyecanlı bir şekilde kutlayacaklarını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Ülkemizin bağımsızlığı için mücadele etmiş, can vermiş ecdadımızın mirasını daha da ileri taşıyacağız. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Ya İstiklal, Ya Ölüm’ hedefiyle manda ve himayeye karşı duran Türk Ulusunun en büyük kazanımı olan Cumhuriyetimizin 101. yılını kutlamanın onuru, gururu ve heyecanını yaşıyoruz. 29 Ekim Salı günü saat 20:00’de Maltepe Mahallesi Tabaoğlu Parkı’ndan fener alayı yürüyüşümüze ve ardından Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi Tuncel Kurtiz Salonunda ‘Sen Cumhuriyet’ adlı tiyatro oyununa tüm halkımızı bekliyoruz. Gelin Cumhuriyet Bayramı coşkusuna sizlerde katılın. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet!” diye konuştu.