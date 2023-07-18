Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Güzel Sanatlar Merkezinde yetişen gençler istedikleri liseye yerleşti.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Güzel Sanatlar Merkezi, başta gençler olmak üzere her yaştan yüzlerce kişiye hem ücretsiz olarak müzik aletleri kullanım kursu düzenliyor hem de Güzel Sanatlar Lisesi ve Güzel Sanatlar Fakültelerine hazırlanan gençlere eğitim veriyor. Merkez de bu yıl açılan hazırlık kurslarına katılan üç öğrenci daha Güzel Sanatlar Lisesi Yetenek Sınavlarını geçerek hayallerindeki liseye yerleşti. Nevşehirli çocukları ve gençleri sanata yönelik eğitim ve etkinliklerle buluşturan Nevşehir Belediyesi, bir süre önce Kültür Park içerisinde bulunan ve daha önce Nevşehir Konağı olarak hizmet veren binayı Güzel Sanatlar Merkezi olarak hizmete açtı. Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren merkezde çocuklar ve gençler için bağlama, gitar, keman, yan flüt, Piyano ve Perküsyon gibi müzik aletleri kullanım kurslarının yanı sıra Güzel Sanatlar Yetenek Sınavlarına hazırlanan öğrenciler için Görsel Sanatlar ve Resim Sanat (Yağlı Boya- Karakalem) kursları açılıyor. Merkezde geçtiğimiz dönem açılan Güzel Sanatlar Hazırlık Kursu’na katılan üç öğrenci Güzel Sanatlar Lisesi’ne giriş için gerçekleştirilen yetenek sınavlarına katıldı. Katıldıkları sınavda başarı gösteren Nevşehir Belediyesi Güzel Sanatlar Merkezi kursiyer gençleri Yağmur Daşkesen, Simay Toprakçı ve Mehmet Ceran Nevşehir Şehit Demet Sezen Güzel Sanatlar Lisesi’ne kayıt yaptırmaya hak kazandı.

Bundan sonraki eğitim hayatlarını burada sürdürecek olan gençler, kendilerine verdikleri desteklerden dolayı başta Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran olmak üzere Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Güzel Sanatlar Merkezi eğitmenleri ve yöneticilerine teşekkür etti.