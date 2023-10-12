DÜZCE(İHA) – Düzce Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri, aldıkları eğitimden edindikleri tecrübelerle hazırladıkları resimleri, öğretmenlerinin öncülüğünde Millet Bahçesi’nde görücüye çıkardı.

Düzce Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri, sık sık ortaya koydukları sanat eserleriyle adından söz ettiriyor. Millet Bahçesi’nde sergilenmek üzere öğrenciler kendi elleriyle yaptıkları resimleri görücüye çıkardı. Ömer Halisdemir, Fethi Sekin, Aybüke Öğretmen gibi toplumun ortak noktada buluştuğu şehitlerimizin de resimlerinin bulunduğu sergide öğrenciler, Düzceli ziyaretçilerin takdirini kazandı.

Sergide ayrıca okulun öğrencileri sergi boyunca konser verdi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan’da Düzce Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin sergisini gezdi öğrencilerin yaptığı resimleri tek tek sordu ve öğrencilerin verdiği konseri dinledi.

Milli Eğitim Müdürü Aydın, öğrencileri tebrik ederek “Amacımız öncellikle öğrencilerin yeteneklerinin ne olduğunu ortaya çıkarmaktır. Okulu sadece dört duvardan oluşan bir mekan olarak değil, tüm sosyal aktivite ve sosyal eklentileriyle birlikte değerlendirerek çalışma yapacağız. İnşallah Düzce’de bu anlamda çok güzel hizmetler yapacağız, çünkü ortam var” dedi.