Hakkari Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen konser büyük beğeni topladı.

Kültür Merkezi Salonu’nda düzenlenen konserde bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, emeği geçenlere teşekkür ederek, “Bu akşamki konserle gönlümüze ve ruhumuza nüfuz etmeyi gaye edinen Hakkari Güzel Sanatlar Lisesi ailesi, söyledikleri şarkı ve türkülerle ruhlarımızda tazelik, gönüllerimizde hoş bir seda ve zihinlerimizde tatlı bir anı bıraktılar. Böyle güzel bir konserin düzenlenmesinde emeği geçen tüm yönetici, öğretmen ve öğrencilerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum” dedi.

Anadolu’nun farklı yörelerinden türkü ve şarkıların seslendirildiği konser, Vali Yardımcısı Talha Battal’ın emeği geçenleri tebrik etmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.