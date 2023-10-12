Bursa’da ikamet eden Bayburtlu Hattat Mustafa Antika, bilgi ve tecrübelerini paylaşmak üzere Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileriyle sanat etkinliğinde buluştu.

Bayburt Güzel Sanatlar Lisesinin daveti üzerine okuldaki etkinliğe katılan Hat ve Kaligrafi Sanatçısı Mustafa Antika, geleneksel Türk sanatlarından hüsn-i hat ve kaligrafi hakkında öğrencilere önemli bilgiler aktardı.

Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, uygulama aşamasında Tasarım Beceri Merkezindeki atölye çalışmalarına katıldı. Hattat Mustafa Antika eşliğinde öğrendiklerini uygulayan öğrenciler, görsel sanatlar atölyesinde somut eserler ortaya koydu.

Öğrencilerin sanata ve hayata bakış açılarında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.