Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şemseddin Dağlı, 19. Uluslararası Monastir Sanat Çalıştayı çerçevesinde 23. yurt dışı kişisel sergisini açtı.

18-24 Haziran tarihlerinde Tunus’un Monastir kentindeki Monastir Marina Art Galeri’de açılan sergide, Dağlı’nın 30 adet ebru eseri yer aldı. Monastir Belediye Başkanı ve Sanat Konseyi Başkanı tarafından açılışı yapılan çalıştayda, 21 ülkeden 75 sanatçının eserleri sergilendi. Serginin katılımcıları arasında Tunus’ta bulunan Türk iş insanları ve kalabalık davetli grubu yer aldı.