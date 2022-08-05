Türkiye'nin ilk ve milli enerji içeceği Diriliş’in reklam yüzü olan Hülya Diken, dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.İSTANBUL (İGFA) - Güzel oyuncu Hülya Diken, mesleki kariyerindeki hızlı çıkışını sürdürüyor.

Polenezköy’de yapılan Güneş ödül törenine TÖRÖK GROUP, ZEYREK GROUP ve ENOS YAPIM şirketlerinin yönetim kurulu başkanı Ali Oruç ve son filmi olan "ELİF ANA" isimli sinema filminin oyuncularıyla birlikte katılan sevilen oyuncu Hülya Diken, Diriliş içeceğinin reklam filminin yolunu açtığını söyledi.

Başarılı iş insaı Ali Oruç, “ENOS yapım şirketini de bünyemize ekledik, uzun zamandır film şirketi kurma projemiz vardı ve hayata geçirdik. Hülya Diken hanımın markamıza katkılarını gördük ve bir oyuncuya yapılan yatırımın dönüşünü gördük. ENOS yapım Eylül ayında ilk filmine hayırlısıyla start verecek. Komedi tarzındaki filmde Hülya Diken, Ali Sürmeli, Turgay Tanülkü, Levent İdem, Gülşah İdem, Talha Tosun, Öykü Şahin gibi kıymetli isimler yapımımızda yer alacaklar” diye konuştu.