Tek hayali memleketindeki insanlara ekmek verebilmek olan Oltu sevdalısı rahmetli Mİthat Güzel için ölüm yıldönümünde binden fazla kişinin katıldığı mevlit programı düzenlendi.

Oltu Organize sanayisinde Güzel kardeşler babalarının ölümün birinci yıl dönümünde babalarının ismini verdikleri Oltu Mitat Güzel Mitatoğlu sentetik çuval ve Güzel Big Bag fabrikası bahçesinde yaklaşık bin kişinin katıldığı mevlit programı gerçekleştirdiler.

Oltu Mitat Güzel Mitatoğlu sentetik çuval ve Güzel Big Bag fabrikası ve Erdaş şirketler yönetim kurulu Başkanı Murat Güzel ve Başkan yardımcısı Erkan Güzel Babalarına verdikleri sözü tuttular bölgede 400 kişiye aş ve iş kapısı oldular Babalarının ölüm yıl dönümünde mevlit okutup dualar ettiler. Fabrikanın camına asılan “Dileklerin Oltu’da yerine getirilmiştir, Mekanın cennet olsun, En güzel baba Mitat Güzel” yazılı pankart davetlilerin dikkatini çekti.

Oltulu imam hatiplerinin okudukları Mevlit ve ilahilerin ardından Trabzon İl Müftüsü Selami Aydın dua ettirdi.

Yemekli Mevlit programına Oltu, Olur, Narman, Şenkaya ilçelerinden Belediye başkanları, siyasi parti ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.