İstanbul’da hafta sonunda güzel havayı fırsat bilen amatör balıkçılar, Kireçburnu Sahili’nde balık tutmanın keyfini yaşadı. Denizde palamudun bol olduğu görüldü.

İstanbul’da hafta sonunda güzel havayı fırsat bilen amatör balıkçılar, Kireçburnu Sahili’nde balık tutmanın keyfini yaşadı. Denizde palamudun bol olduğu görüldü.

Bereketli bir av sezonu geçiren balıkçılar, hafta sonunu da fırsat bilerek aileleriyle birlikte Kireçburnu Sahili’ne akın etti. Burada balık tutan vatandaşlar, sahilde bol bol palamut avladı. Sürekli burada balık avladığını söyleyen Murat Ayanoğlu, "Biz genelde burada avlanıyoruz. Yaklaşık 10 gündür balığın ve palamudun yoğunluğundan ve hafta sonu olduğundan dolayı kalabalık var. Denizde palamudumuz yoğun. Ben dün 30-35 palamut yakaladım. Bugün de 10-15 tane var. Biz devamlı burada balık avlıyoruz’’ dedi.

Ustasından palamut avlama teknikleri

Palamudun nasıl avlanacağı hakkında bilgi veren balıkçı Hasan Zengin, "Palamut avlarken sarım gücü yüksek bir makine olması gerekiyor. Kullanmış olduğumuz ekipmanların kaliteli olması gerekiyor. Daha sonra balığa ulaştığınızda hızlı bir sarımı var. Denizin torpidosu denen palamut balığı, hızlı sarımı seven bir hayvan. Bu hızlı sarımla birlikte hayvan bunu yem olarak gördükçe de yakalaması kolay oluyor. Mücadelesi biraz zor ama keyifli bir avcılıktır. Herkese bu duyguyu yaşamasını öneririm’’ şeklinde konuştu.

Bol bol palamut yakalayan Murat İşleyen, "Bugün hava çok güzel. Herkese iyi eğlenceler. Son haftalar, kış geliyor, biz de değerlendiriyoruz. Bugün bereketli. Çok güzel balık var. Herkese rast gele” ifadelerine yer verdi.