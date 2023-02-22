Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Katip üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, deprem bölgesindeki çalışmaları sürdürüyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Katip üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, deprem bölgesindeki çalışmaları sürdürüyor.

Adıyaman’da depremzedeleri ziyaret ederek, problemlerine çözüm üreten Gazel, "Biz birlikte güçlüyüz. Hep birlikte Türkiye’yiz. Güzel günlere olan umudumuz ve inancımızla yaşadığımız acının izlerini sileceğiz" dedi.

Gazel, bölgede yapılan incelemelerin ardından “Gün birlik günü, gün seferberlik günü. El ele verme, yaraları sarma zamanı. Yardımlaşmanın, birlikteliğin, darı bilinciyle güzel günlere tekrardan kavuşacağız. Yaşadığımız bu felaketin acısını tarif etmek zor olsa da da bizim bu badireyi de beraber atlatacağız. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.