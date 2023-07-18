Eskişehir’in Odunpazarı ilçesindeki kavşak düzenlemesiyle ilgili düşüncesini belirten çevre esnafı, kentteki trafik sıkıntısı için bu çalışmaların yeterli olmayacağını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Odunpazarı bölgesinde bir kavşak düzenleme çalışması başlatıldı. Bölgedeki trafik yoğunluğunu azaltmak için yapılan düzenlemeler çoğu vatandaş tarafından pozitif bir gelişme olarak yorumlanırken, bazı vatandaşlar ise bunun yeterli olmayacağını düşünüyor. Kentteki nüfus ve araç artışıyla birlikte büyüdüğü belirtilen trafik sıkıntısıyla ilgili daha geniş çaplı çalışmalar yapılması gerektiğine dikkat çeken çevre esnafı, tramvayların geçtiği yerlere alt ve üst geçit yapılmasının şart olduğunu ifade etti.

“Bu düzenlemeler kentimiz için faydalıdır, ancak beklendiği kadar etkili olmaz”

Odunpazarı bölgesinde esnaflık yapan Hüseyin Kurtuluş, tramvayların geçtiği yerlere alt veya üst geçit yapılmasının şart haline geldiğini belirtti. Bölgeden çok fazla ambulans geçtiğini aktaran ve bu trafik yoğunluğu sebebiyle birilerinin canından olabileceğini dile getiren Kurtuluş, “Eskişehir’de çok önemli bir trafik sorunu var. Özellikle bu Cumhuriyet Bulvarı, Yunus Emre Caddesi ve Mustafa Kemal Atatürk Caddesi gibi yerlerde akşam saatlerinde trafik kilitleniyor. Bu sorunun bir an önce çözülmesi gerekiyor. Ayrıca mutlaka alt veya üst geçit olması lazım. Çünkü her yerden mecburen 2 dakikada bir tramvay geçiyor. Sinyalizasyon sistemi sebebiyle trafikte yoğunluk oluşuyor. Dolayısıyla sadece bu düzenlemeler kurtarmaz. Tabii ki faydası olur ama beklendiği kadar etkili olmaz. Ayrıca buralardan çok fazla ambulans geçiyor. Bazı zamanlar onlar da trafiğe sıkışıp kalıyor. Allah göstermesin bir gün burada ambulansın içinde cenaze görebiliriz” dedi.

Odunpazarı bölgesindeki kavşak düzenlemesi hakkında bilgiler

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ile imzalanan hizmet protokolü ile tamamlanan Eskişehir Ulaşım Ana Planı Revizyonunda yer aldığı belirtilen kavşak düzenleme önerileri doğrultusunda yeni bir kavşak ve trafik akışı düzenlemesi yapılıyor. Okullar açılmadan önce tamamlanması planlanan düzenleme çerçevesinde Cumhuriyet Bulvarı ile Atatürk Lisesi arasındaki geniş orta refüj küçültülerek şerit sayısı 3’e çıkarılacakken, belediye otobüslerinin güzergahında da bazı değişiklikler yapılacak. Ayrıca Tarihi Odunpazarı Bölgesi girişinde bulunan Anadolu Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Müzesi önündeki orta refüj bulunduğu yerden kaldırılarak Atatürk heykeli Alaaddin Caddesi’nin girişine konulacak. Düzenleme sayesinde Atatürk Bulvarı’ndan Atatürk Lisesi’ne geliş yönündeki trafik ışıklarında orta refüj küçültmeleri yapılarak şerit genişletmesi ile trafik yükününün azaltılması amaçlanıyor.