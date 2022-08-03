Başakşehir’de sağlık yatırımlarına bir yenisi daha eklendi. Güvercintepe Mahallesi’nde inşa edilecek semt polikliniğinin temeli Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu tarafından atıldı.

Başakşehir’de sağlık yatırımlarına bir yenisi daha eklendi. Güvercintepe Mahallesi’nde inşa edilecek semt polikliniğinin temeli Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu tarafından atıldı.

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile sağlığın merkezi haline gelen Başakşehir, sağlık yatırımlarıyla güçleniyor. Başakşehirlilerin sağlık hizmetlerine rahat bir şekilde ulaşmaları için Güvercintepe Mahallesi’nde inşa edilecek semt polikliniğinin temeli atıldı.

“Semt polikliniğimiz tam donanımlı olacak”

Yeni yatırımlarla Başakşehir’in sağlık altyapısını güçlendirmeyi sürdürdüklerini belirten Başkan Kartoğlu, “İhtiyaç duyulan her mahallemizde komşularımız için yeni aile sağlığı merkezleri inşa ediyoruz. Bugün merkezimizin temelini hep birlikte attık. 2 bin 700 metrekare alan üzerine inşa edeceğimiz semt polikliniğimiz tam donanımlı olacak. Acil müdahale işlemlerinin de yapılacağı merkezimizde; 2 kadın doğum, 2 çocuk hastalıkları, 1 diş ve 1 üroloji polikliniğinin yanında 10 genel poliklinik yer alacak. Merkezimiz tamamlandığında ikinci basamak sağlık hizmetlerine hastaneye gitmeden kolaylıkla ulaşabileceksiniz. Semt polikliniğimize ulaşım da hayli kolay olacak” şeklinde konuştu.

Altyapı ve üstyapı çalışmaları sürüyor

Güvercintepe Mahallesi’nde sağlık yatırımlarının yanı sıra altyapı ve üstyapı çalışmalarının da devam ettiğini belirten Başkan Kartoğlu, “Mahallemize harika bir millet bahçesi yapıyoruz. Ulaşımda yeni bir dönem başlatacak olan köprü inşaatımızı tamamladık, bir ay içerisinde hizmetinize açmayı hedefliyoruz. Eğitim ve spor yatırımlarımız da devam ediyor. Her anlamda komşularımız şehrimizin ayrıcalıklarından faydalanıyor” değerlendirmesinde bulundu.