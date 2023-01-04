Şanlıurfa’da bir vatandaş çocuğunun her gün kahvaltıda yumurta istemesi üzerine, güvercinlerini satarak aldığı tavuklarla yumurta üretimine başladı.

Şanlıurfa’da bir vatandaş çocuğunun her gün kahvaltıda yumurta istemesi üzerine, güvercinlerini satarak aldığı tavuklarla yumurta üretimine başladı.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yaşayan Sadık Şimşek, güvercin sevgisi dolayısıyla evinin damında güvercin beslemeye başladı. Uzun süre güvercin besleyen Şimşek, çocuklarının her gün kahvaltıda yumurta istemesi üzerine, güvercinlerini satmaya karar verdi. Güvercinlerini satarak ilk etapta 5 tavuk alarak günlük 5 yumurta elde eden Şimşek, daha sonra tavuk sayısını 35’e çıkararak günlük 20 civarında yumurta elde etmeye başladı. Evde ihtiyacını karşılayan Şimşek, artan yumurtaları ise mahalleliye satıp para kazanıyor. Daha çok yumurta üretmeyi hedeflediğini aktaran Şimşek, destek beklediğini söyledi.

Evinin damında tavuk besleyen Sadık Şimşek, “Ben daha önceleri güvercin besliyordum. Benim küçük bir oğlum var. Bu sabahları yumurta yemeden duramıyor. Ben de yumurta falan çok alamıyordum. Ondan dolayı güvercinleri satarak böyle bir işe başladım. Şimdi bu tavukları besliyorum. Şu an burada 35 tavuk bulunuyor. 5 tavuk ile girdiğim bu işte, şimdi 35 tavuğum var. Beton üzerinde tavuk beslemek de çok zor bir iş, hiç kolay değil. Ben bizim evin damında onlar için bir yuva yaptım. Burada tavuklarımı besliyorum. Komşularımız bazen yemek falan getiriyor, artık yemeklerle besliyorum. Bazen yemek olmadığında buğday mısır ile besliyorum" ifadelerini kullandı.