Odunpazarı İlçesi Porsuk Bulvarı üzerinde bulunan bir süper marketin önündeki tezgâhta satışa sunulan pirince güvercinler dadandı. Vatandaşa satılan pirincin üzerinin açık olmasını fırsat bilen 5 güvercin, ürünleri yemeye başladı. Güvercinler gönüllerince karınlarını doyururken, akıllara hijyen açısından çeşitli sorular takıldı.

Eskişehir’de bir iş yeri önünde açıkta satışa sunulan pirincin içine giren güvercinler gönüllerince karınlarını doyururken, yaşananlar akıllara muhtemel hijyen sorularını getirdi.

Eskişehir’de 49 bin fidan toprakla buluştu

Eskişehir’de 49 bin fidan toprakla buluştu

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