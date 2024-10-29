Manisa’nın Sarıgöl ve Alaşehir ilçelerinde cumhuriyetin 101. yılı büyük bir coşkuyla kutlandı. İlçe statlarında gerçekleştirilen kutlamalarda Sarıgöl’de çocuklar güvencin havalandırırken Alaşehir’de ise üzerinde Türk bayrağı kıyafeti ile bir gösteri sunan halkoyunları öğretmeni Emine Sert büyük ilgi gördü.

Manisa’nın Sarıgöl ve Alaşehir ilçelerinde Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. kuruluş yıldönümü büyük bir coşkuyla kutlandı. İlçe statlarında yapılan gösterilere vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.

Güvercinler cumhuriyet için havalandı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesindeki 4 Eylül Stadyumunda düzenlenen Cumhuriyet Bayramı töreninde öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler stadı dolduran vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

Sarıgöl 4 Eylül Stadyumunda cumhuriyetin 101. yılı nedeniyle düzenlenen törende en büyük ilgiyi ise Şehit Esin Akay İlkokulu 4. sınıf öğrencilerin hazırladığı gösteri sonunda cumhuriyetin 101. yıl anısına barış ve kardeşlik için havalandırılan güvercinler gördü.

Öğrencilerin birbirinden güzel gösterileri vatandaşlar tarafından büyük alkış alırken, program resmi geçit töreni ile sona erdi.

Töreni Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve yüzlerce vatandaş tribünlerden izledi.

Kadın öğretmenin zeybek gösterisi büyük beğeni topladı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Şehir Stadı’nda yapılan Cumhuriyet Bayramı töreni de büyük ilgiyle takip edildi. Törene Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Atilla Yeşiltepe, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan bayram kutlamalarında günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör yaptı. Şiirlerin okunduğu halk oyunları gösterilerinin yapıldığı törende 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili yapılan kompozisyon şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Törende lise öğrencileri arasında yapılan ve büyük bir çekişmeye sahne olan 400 metre Cumhuriyet Koşusunda kızlarda Yaser Su Uğur, erkeklerde ise Yiğit Bahçalı birinci olarak ipi göğüsledi.

Alaşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü halk oyunları gösterisini hazırlayan ve üzerinde Türk bayrağı kıyafeti ile bir gösteri sunan Halkoyunları Öğretmeni Emine Sert büyük ilgi topladı. Gösterilerin sonunda öğrencilerin oluşturduğu 101. yıl tablosu büyük alkış aldı. Alaşehir’deki kutlamalar geçit töreni ile sona erdi.