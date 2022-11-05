Konya’da narkotik ekiplerinin bir evde yaptığı aramada, bahçede bulunan güvercin kafesi içinde uyuşturucu hap ele geçirildi.

Konya’da narkotik ekiplerinin bir evde yaptığı aramada, bahçede bulunan güvercin kafesi içinde uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Meram ilçesi Uluırmak Mahallesi Küçükkavak Sokak’ta bulunan bir ikamette uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı. Narkotik ekipleri, evde detaylı bir arama gerçekleştirdi. Aramalarda evin bahçesinde güvercin kafesi olarak kullanılan yerde gizlenmiş vaziyette 150 adet ecstasy uyuşturucu hap maddesi bulundu.

Narkotik ekiplerinin operasyonları devam ediyor

Narkotik ekipleri uyuşturucu bulundurulduğu bilgisi üzerine merkez Meram ilçesi Konevi Mahallesi’nde bulunan bir ikamete de operasyon düzenledi. Operasyonda 10 parça halinde toplam 2 bin 620 gram esrar maddesi, bir miktar metamfetamin maddesi, 1 adet adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Düzenlenen iki ayrı operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.