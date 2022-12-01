Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde çok sayıda çalıntı güvercin ele geçirildi.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde çok sayıda çalıntı güvercin ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, durdurulan otomobilde bulunan C.B. (37) ve M.Y. (19) isimli şüpheliler, araçta bulunan kuşlar ve malzemeler hakkında polislerin sorularına cevap veremeyince gözaltına alındı. Bismil Polis Merkezi Amirliği ekiplerince otomobilde yapılan aramada 14 adet cins güvercin, 1 adet elektrik panosu, 4 adet elektrik şarteli, 1 adet takım çantası ve çeşitli hırdavat malzemeleri ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda yakalanan şüphelilerin kuşları ve diğer malzemeleri Sur ilçesi Kırmasırt Mahallesi’nden çaldıkları belirlendi. Haklarında tahkikat başlatılan şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.