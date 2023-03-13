Eskişehir’de güvercin çalmak için girdiği evin sahibini tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen zanlı hakkında ‘nitelikli kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 2 farklı suçtan 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Geçen Aralık ayında Şarhöyük Mahallesi Kale Sokak’ta bulunan müstakil eve güvercin çalmak için giren 19 yaşındaki Neşat T., ev sahibi Hüseyin Pınar (45) ile karşılaştı. Çıkan arbede esnasında iddiaya göre Neşat T., yanında taşıdığı tabancayla evli ve 2 çocuk babası Hüseyin Pınar’ı 3 kurşunla öldürerek olay yerinden kaçtı. Cinayetin şüphelisi Neşat T., polis ekiplerinin bin 250 saatlik güvenlik kamerası incelemesinin ardından Fevziçakmak Mahallesi’ndeki saklandığı evde yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 kişiyle birlikte adliyeye sevk edilen Neşat T., tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Serbest bırakılan 6 şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmişti.

Ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıla kadar hapis talebi

Olayla ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianame 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede sanık Neşat T. hakkında, maktul Hüseyin Pınar’ı ‘bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ’nitelikli yağma’ suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis ve ‘ruhsatsız silah taşıma veya bulundurma’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İlk duruşma görüldü

Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk celsesinde tutuklu sanık Neşat T. duruşma salonunda hazır edildi. Duruşmaya maktulün yakınları ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti sanığın savunmasını dinledi.

“Olay günü yengemde çay içtik”

İlk duruşmadaki savunmasında isnat edilen suçlamayı reddeden sanık Neşat T., “Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben kimseyi öldürmedim. Maktulü de tanımam. Olayın olduğu gün ikametimdeki evin karşısında oturan yengem beni çağırmıştı. Gidip onda oturdum. Sohbet ettik, çay içtik. Daha sonra evime gittim. Bunların saat kaç gibi olduğunu hatırlamıyorum. Evde odun olmadığı için dışarıdan odun alıp yaktım ve uyudum. Olay günü evdeydim. Suçsuzum, beraatımı isterim” dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 3 Mayıs’a erteledi.