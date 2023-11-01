Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından düzenlenen ’Filistin’ konulu söyleşiye katılan emekli Albay Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, "Türkiye arabulucu ve ateşkesi sağlayabilecek tek ülke" dedi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından düzenlenen ’Filistin’ konulu söyleşiye emekli Albay Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ konuşmacı olarak katıldı. DPÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Amfi 2’de, tarafından düzenlenen etkinliğe, konuşması Coşkun Başbuğ’un yanı sıra Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, rektör yardımcıları Prof. Dr. Özer Aydın ve Prof. Dr. Mustafa Arif Özgür ile dekanlar, rektör danışmanları, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Türkiye’nin ateşkes için yoğun bir çaba sarf ettiğini belirten Coşkun Başbuğ, "Bana göre, Türkiye Filistin konusunda en doğru yerde ve tarafsızız. Bir an önce ateşkesin sağlanması için kapı kapı geziyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatını uyandırmaya çalışıyoruz, ’ölü toprağını üzerinden atın’ diyoruz" dedi.

"Mısır, Suudi Arabistan, İran ve Türkiye. Ama hepsi ayrı telden çalıyor. Bir araya gelip bir güç irade edemiyoruz" ifadelerini kullanan Başbuğ, "Ama biz çabalıyoruz. Türkiye arabulucu ve ateşkesi sağlayabilecek tek ülke" dedi.

"Filistin’de tek umut Türkiye’dir"

Türkiye’nin güçlü bir ülke olduğunu kaydeden Coşkun, "Geçmişi bilmezsek ve bihaber yaşarsak geleceğe yön veremeyiz. Dünya medeniyeti doğudan almış, haçlı seferleriyle birlikte medeniyet batıya kaymıştır. Medeniyetin beşiği Uygur Türkleridir. Uygarlığın kökü Uygurlardan gelmektedir. Medeni kelimesi de Medine’den gelmektedir. Biz de bu kültürün içinden geliyoruz. Filistinli kardeşimizin direnişini, imanını yıkamadılar. Şu an Filistin’de tek umut Türkiye’dir. Filistin halkı huzuru Osmanlı zamanında gördüler. Filistin, 1948’den beri kanayan yaradır. Bizler çok güçlü olmalıyız ki, mazlum insanlara elimizi uzatabilelim. Biz bu bilinçle hareket etmeliyiz" diye konuştu.

"Orada Hz. Peygamber’in dedesinin mezarı vardır, ayak izi vardır"

"Bölgemizde barış istiyoruz, insan haklarına riayet istiyoruz" diyen DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, "100 yıl önce bizimle aynı çatı altında bulunan bazı halklar yüce milletimizden ayrı geçirdikleri yılları kan ve gözyaşıyla yaşıyor. Bundan üzüntü duyuyoruz. Gazze, Filistin toprakları bizim için çok önemlidir. Orada Hz. Peygamber’in dedesinin mezarı vardır, ayak izi vardır. Bununla birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de orada ayak izi vardır. Bunun için Filistin bizim için vazgeçilmezdir. Bölgemizde barış istiyoruz, insan haklarına riayet istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Söyleşinin son bölümünde öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan Başbuğ’a, günün anısına Rektör Kızıltoprak tarafından hediye takdim edildi.