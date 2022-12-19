Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı iş birliğinde; Ford Otosan A.Ş.’nin destekleri ile hayata geçirilen ve Eskişehir OSB Müdürlüğü tarafından desteklenen "Güvenlik Kültürünü Yaşam Biçimine Dönüştürüyoruz Projesi" Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen törenle öğrencilere tanıtıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı iş birliğinde; Ford Otosan A.Ş.’nin destekleri ile hayata geçirilen ve Eskişehir OSB Müdürlüğü tarafından desteklenen "Güvenlik Kültürünü Yaşam Biçimine Dönüştürüyoruz Projesi" Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen törenle öğrencilere tanıtıldı.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) katkılarıyla Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen tanıtım toplantısına Vali Erol Ayyıldız, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Kamil Işık, TİSK Yönetim Kurulu Üyesi ve TİSK MCV Genel Müdürü Deniz Karakaş, Eskişehir OSB Başkan Vekili Metin Saraç, FORD OTOSAN İnsan Kaynakları Lideri Ali Rıza Aksoy ile çok sayıda davetli ve öğrenciler katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız teknolojik gelişmelerle birlikte birçok yeni sağlık ve güvenlik tehlikesinin de beraberinde geldiğini aktararak, “Teknolojik gelişmelerin büyük bir hızla yaşandığı günümüzde çalışma hayatının dinamikleri kökten değişmekte ve bu durum birçok yeni sağlık ve güvenlik tehlikesini de beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda önemi artan güvenlik kültürü; işçilerin işletmedeki tehlikelerle karşılaşma ve onlara maruz kalmaları ihtimalini en aza indirecek durum ve davranışlar bütününün oluşması olarak tanımlanmaktadır. Bu davranışlar bütünü şüphesiz eğitim ve ahlaki temeller üzerine oturtularak kazanılacaktır" dedi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili Metin Saraç, yaptığı konuşmada ise işçi sağlığının korunması ve iş kazalarının azaltılmasında işverenlerin büyük sorumluluğu olduğu kadar, çalışanların da bu konulara gereken hassasiyeti göstermesi gerektiğini belirterek, kurallara uygun iş ve üretimin yapılmasının çok büyük önem taşıdığını aktardı.

Saraç projenin Eskişehir’de ilk kez Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde başlıyor olmasının kendileri açısından değerliği olduğunu söyleyerek, “Ağaç yaşken eğilir düşüncesiyle, önümüzdeki yıldan başlayarak Eskişehir Sanayisine kazandıracağımız kıymetli gençlerimizin, bugün yapılacak sunumlardan ve dışarıdaki sanal gerçeklik tırındaki uygulamalardan azami ölçüde yararlanacaklarını düşünüyorum. Bu projenin ilk olarak okulumuzda başlıyor olması bizler açısından da çok değerli. Bu konuda bakanlığımız ve TİSK yetkililerine teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Daha sonra söz alan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Kamil Işık, TİSK Yönetim Kurulu Üyesi ve TİSK MCV Genel Müdürü Deniz Karakaş ise projenin önemine dikkat çektiler. Konuşmaların ardından ODTÜ Öğretim Görevlisi Murat Canocaktan “Güvenlik Kültürüne Bakış”, Çalışma Uzmanı Kemal Özat “İSG’nin Dijital Dönüşümü”, Ford Otosan İK Direktörü Ali Rıza Aksoy, “Yeni Nesil Meslekler ve İSG Uygulamaları” ile Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. E. Nezih Orhon, “Esin Verici Hikayeler” konularında birer sunum gerçekleştirdiler. Programının ardından öğrenciler “Sanal Gerçeklik Tırı”nı ziyaret ederek, iş sağlığı ve güvenliğindeki yeni teknolojik gelişmeler hakkında bilgi aldılar.